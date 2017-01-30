الجيش يوسع نطاق سيطرته في ريف حمص الشرقي

وسعت وحدات الجيش السوري والقوات الحليفة نطاق سيطرتها في منطقة التيفور بعد أن تم القضاء على آخر تجمعات إهابيي تنظيم داعش جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط في ريف حمص الشرقي.

حيث استعادت وحدة من الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة وبمساندة سلاحي الجو والمدفعية سيطرتها على بئر ابو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة ب 10 كم, وذلك بعد معارك عنيفة مع إرهابيي ” داعش ” سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

في حين باشرت وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة التي زرعها إرهابيو ” داعش “, فيما باشرت وحدات أخرى من الجيش بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين باتجاه عمق البادية.

وفي السياق, استعادت وحدة من الجيش السيطرة على عدد من التلال الحاكمة شرق المحطة الرابعة بنحو10 كم بعد تكبيد إرهابيي ” داعش ” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وفي ريف دمشق الغربي, انتهت عملية نقل المسلحين وذويهم من قرى وادي بردى بإتجاه مدينة إدلب فجر اليوم، حيث بلغ عدد الذين خرجوا 1142 مسلحاً يرافقهم 760 من عائلاتهم.

فيما يجري العمل على تجميع المسلحين الراغبين بالخروج من جرود بردى في بلدة هريرة لاخراجهم بالحافلات، لكن تراكم الثلوج يسبب تأخير عملية اخراجهم.

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