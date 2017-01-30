ما حقيقة انفجار طرطوس ؟؟

سمع اهالي شارع المينا -قبل قليل- صوت قوي جدا ً ناجم عن انفجار مولدة عند دوار النجمة في بدايه شارع المينا

حيث تحدث مصدر محلي على ان المولده التابعه للبنك الدولي للتجارة و التمويل قد انفجرت دون معرفة الاسباب حيث سمع سكان الحي صوت قوي بعدها تصاعد الدخان منها .

حيث تابع المصدر على ان عن سبب الانفجار الذي نتج عن قيام عمال الصيانة بصيانة محوّلة كهرباء التي انفجرت بهم بسبب إشعاله لغاز الشلمون الذي يلحّم به وعلى أثر الانفجار توفي على الفور معلّم الصيانة أما العمال تم اسعافهم الى المشفى وحاليا ً يقوم فوج اطفاء طرطوس باخمادها .

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