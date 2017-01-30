الممنوعون من السفر إلى أمريكا لن يدخلوا سفارتها في الرياض!

باشرت السفارة الأمريكية في الرياض وقنصليتاها في جدة والظهران، تنفيذ القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، بشأن منع دخول مواطني 7 دول إسلامية للأراضي الأمريكية.

وأعلنت السفارة في بيان، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، حتى إشعار آخر.

وأوضحت السفارة في بيانها أنه تطبيقا للقرار التنفيذي بشأن الحماية من الإرهاب الصادر من حكومتها في 27 الشهر الجاري، تم إيقاف إصدار تأشيرات السفر لأمريكا لمواطني الدول السبع المذكورة.

وطلبت السفارة من كل مواطني الدول السبع المعنية عدم مراجعة السفارة أو دفع رسوم التأشيرة ، لافتة إلى أن كل من لديه موعد محدد سابقا لا يذهب لحضوره، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بالدخول إلى السفارة أو القنصليتين.