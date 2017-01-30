تراجع الاحتياطي العام للسعودية

انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 3 مليارات ريال، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

وذلك بعد أن سحبت السعودية خلال العام الماضي نحو 182.8 مليار ريال من الاحتياطي العام، لينخفض إلى 471.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 653.9 مليار ريال بنهاية 2015.

وأظهرت البيانات الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن أكبر سحب من الإحتياطي قد تم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 إذ بلغ نحو 100 مليار ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

كما بينت البيانات تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 13% على أساس سنوي، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متراجعة من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال عام.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015، بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ 2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 – 2015).

الدولار = 3.75 ريال سعودي

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