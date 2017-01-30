الإذاعة الإسرائيلية: من المرجح فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو في قضية الغواصات الإيرانية

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المرجح أن يقوم المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي في تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضية “الغواصات الإيرانية”.

وأوضحت الإذاعة الاثنين 30 يناير/كانون الثاني أن الشرطة الإسرائيلية تواصل فحص الشبهات المنسوبة لرئيس الوزراء في تلك القضية.

وتمتلك إيران 5% من أسهم شركة “تيسنكروب” الألمانية التي تقوم بتوريد غواصات وسفن إلى إسرائيل، من خلال شركة استثمار تنشط خارج إيران تدعى “IFIC”، حيث استثمرت طهران 400 مليون دولار فيها.

واستجوبت الشرطة عددا من الشهود في إسرائيل وخارجها، بينهم 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين، إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون.

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