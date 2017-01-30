الكعكي التقى عبد السلام سيد احمد

دعا نقيب الصحافة عوني الكعكي بعد لقائه الممثل الاقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام سيد احمد الى حضور طاولة مستديرة تعقد غدا في فندق الموفنبيك بعنوان “حقوق الانسان بين القانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية”.

ورحب الكعكي بالممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام سيد احمد، متمنيا النجاح للطاولة المستديرة وداعيا الى احترام حقوق الانسان في العالم، كان تناول الجانبان حقوق الانسان وقضايا التعذيب في العالم، حيث ظهر للامم المتحدة، وفق بيان للنقابة، أن هناك دولا تمارس التعذيب ضد مواطنيها، ولا تحترام حقوق الانسان فيها.

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