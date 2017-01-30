مشنتف:لقانون انتخاب عصري يمثل الشعب

دعا رئيس حزب “الحركة اللبنانية” نبيل مشنتف في تصريح اليوم، “الأحزاب والسياسيين الى الاتفاق على قانون الانتخابات خلال إسبوعين على الاكثر، لكي نتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها”،مشيرا الى ان “تأجيل الانتخابات هو مخالف للدستور وللقانون ولمبادىء الديمقراطية ولحرمة تمثيل الشعب، الذي أعطى وكالة التمثيل لمدة 4 سنوات، فمددت هذه المهلة لمدة 8 سنوات”، لافتا الى ان “السفراء المعتمدين في لبنان يضغطون على القيادات السياسية لاجراء الانتخابات في موعدها، إحتراما للديمقراطية كما حصل في الانتخابات البلدية السابقة”.

وطالب مشنتف “الحكومة والاحزاب والقيادات السياسية بإقرار قانون عصري للانتخابات يمثل الشعب تمثيلا صحيحا، خلال أسبوعين لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها منعا للتمديد الذي يخالف مبادىء الديمقراطية والدستور ويضر بسمعة لبنان العالمية”.

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