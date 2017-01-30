الدفاع الروسية : مقاتلات من طراز /سو-30 إس إم/ و /سو-35 إس/ المرابطة في مطار حميميم نفذت التغطية الجوية للقاذفات الروسية

30 يناير, 2017 - 5:04 مساءً
30 يناير, 2017
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