ميركل: محاربة الإرهاب ليست مبررا للارتياب الشامل إزاء المسلمين

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن الحرب على الإرهاب ليست مبررا للارتياب الشامل إزاء المسلمين.

وفي موجز صحفي الإثنين 30 يناير/كانون الثاني قالت ميركل إن “الحرب الحازمة على الإرهاب لا تبرر تعميمات وارتيابا إزاء أناس ذوي ديانة أو أصول معينة برمتهم، وباعتقادي فإن ذلك ينافي مبدأ تقديم مساعدات دولية للاجئين”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا تحت عنوان “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة”، والذي يفرض حظرا على دخول مواطني سبع دول مسلمة (إيران، العراق، اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان”، لمدة 90 يوما. كما يقضي الأمر التنفيذي بتعليق قبول أي لاجئين لمدة 120 يوما ويحظر قبول اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

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