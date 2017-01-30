وزيرة الشؤون الاوروبية تزور لبنان قريباً

اعلنت السفارة الالمانية في بيروت في بيان اليوم، ان “وزيرة الشؤون الاوروبية في بافاريا الدكتورة بياتي ميرك ستقوم بزيارة لبنان في 30 كانون الثاني لغاية 1 شباط 2017. ستلتقي خلالها بوزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي وبوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي حيث ستتحاور معهما في الامور السياسية. كما ستقوم بإفتتاح مهنية في البقاع خاصة باللاجئين السوريين الممولة من بافاريا بقيمة 400,000 دولار أميركي لتأهيل الشباب اللاجئين السوريين بالمهارات اللازمة لإعادة بناء سوريا في وقت لاحق”.

واشار الى ان “الحكومة الالمانية زادت في السنة الماضية بشكل كبير مساعداتها للسكان الاكثر عرضة للأوضاع الحياتية الصعبة، لتصل الى 400 مليون دولار اميركي في لبنان في 2016. ويتم صرف هذه المبالغ للمساعدات الغذائية والتعليم ودعم البيئة الحاضنة والمساعدات الانسانية، لتصبح المانيا أكبر داعم للبنان”.

وعلى صعيد التعليم لفت البيان، الى انه “مع الالتزام بمبلغ 70 مليون دولار اميركي فقط لعام 2016، لا تزال المانيا شريكا قويا في دعم النظام التعليمي في لبنان، وقد تم تأمين الاموال لبرنامج “إيصال العلم الى جميع الاطفال”، مما افسح المجال لتسجيل 200 الف طفل لبناني و 175 الف طفل سوري في المدارس الرسمية، بالإضافة الى ذلك، قامت المانيا بدعم التدريب المهني لزيادة المهارات المهنية للشباب اللبنانيين والسوريين”.

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