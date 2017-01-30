ظريف يستقبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في شؤون افغانستان

30 يناير, 2017 - 6:09 مساءً المصدر: وكالات
ظريف يستقبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في شؤون افغانستان

ظريف يستقبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في شؤون افغانستان

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المصدر: وكالات
30 يناير, 2017
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