اصابة دقيقة لبارجة حربية سعودية تحمل 176 جندياً وضابطاً باليمن

وأكد مصدر عسكري، أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بارجة “المدينة” السعودية بصاروخ موجه لانها كانت تقوم باستهداف المدنيين والمنشئآت المدنية قبالة سواحل الحديدة بعد انتهاكها للسيادة اليمنية.

واوضح المصدر، ان البارجة كانت تحمل على متنها 176 جنديا وضابطا، اضافة الى طائرة مروحية، وقد تم إصابتها مباشرة وبدقة عالية بعد عملية رصد دقيق قبالة السواحل الغربية واشتعلت النيران فيها.

واضاف، ان البارجة السعودية “المدينة” كانت قد شاركت في العدوان على السواحل الغربية والمدن والصيادين.

وكانت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية، قد حذرت في 21 يناير الجاري، بوارج العدوان من استخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية.

وقالت في بيان لها “إن بوارج العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وأكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل جاهزيتها للرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف.

كما حذرت السفن التجارية من المرور في الممر الدولي إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظا على سلامتها.

وكانت استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في أكتوبر الماضي بارجة عسكرية إماراتية تابعة لقوى العدوان السعودي أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتعد هذه سابع بارجة حربية تطالها النيران اليمنية، وافاد مراسل العالم تفاصيل استهداف البارجة المدمرة..

هي بارجة فرنسية الصنع وتمتلك السعودية اربعة منها وأسمها “المدينة” وتحمل ١٧٦ جندياً وضابطاً وطائرة مروحية.. وبعد الرصد والمتابعة والمراقبة تمكنت وحدات متخصصة في وحدة القوات البحرية التابعة للجيش واللجان الشعبية من استهدافها بشكل مباشر ودقيق وهي الان تغرق تدريجياً في عرض البحر.. ولم تبادر البوارج الاخرى لانقاذها خشية استهداف القوة البحرية اليمنية لها.

وفيما يلي عدد البوارج التي تم استهدافها من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية:

البارجة الأولى بتاريخ 07-10-2015 قبالة سواحل باب المندب

البارجة الثانية بتاريخ 10-10-2015 قبالة سواحل المخا

البارجة الثالثة بتاريخ 25-10-2015 قبالة سواحل المخا

البارجة الحربية الرابعة بتاريخ 07-11-2015 قبالة سواحل المخا

البارجة الخامسة بتاريخ 5-12-2015 قبالة سواحل المخا

البارجة السادسة بتاريخ 1-10-2016 قبالة سواحل المخا

بالإضافة إلى تدمير 3 زوارق حربية في أوقات متفاوتة

الجدير بالذكر أن قوة الاستطلاع البحرية تراقب جميع السواحل اليمنية وتقف بالمرصاد لكل من يحاول الاقتراب من السواحل اليمنية وانتهاك السيادة.