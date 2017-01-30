تركيا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة أعادت فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، بعدما أغلقتها منذ ثلاثة أعوام إثر تردي الوضع الأمني في البلاد.

وقالت الوزارة إن “السفارة التركية في طرابلس عادت إلى ممارسة نشاطها، الاثنين، بعدد أقل من الموظفين كمرحلة أولى”.

وظلت السفارة التركية في طرابلس مقفلة منذ يوليو/تموز 2014، إلا أن السفير أحمد آيدان الذي كان يقيم في تونس حتى الآن، أشرف خلال الشهور الماضية على تحضيرات إعادة فتحها.

وفيما أغلقت تركيا سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي عام 2014، بقيت قنصليتها في مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) مفتوحة.

واعتبرت الوزارة أن “إعادة فتح السفارة سيسمح لتركيا بالإسهام بشكل أقوى في جهود بناء السلام والاستقرار” في ليبيا.

وسعت تركيا إلى توثيق علاقاتها بليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عقب تحرك شعبي عام 2011، دعمته قوات حلف شمال الأطلسي عسكريا، فكانت أولى الدول التي عينت سفيرا لها لدى السلطات الجديدة في طرابلس في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

إلا أن ليبيا بقيت غارقة في الفوضى وسط اقتتال الجماعات المسلحة فيما بينها للسيطرة على البلد الغني بالنفط.

وتحركت أنقرة مؤخرا لتوطيد علاقاتها مع عدة قوى إقليمية ودولية، بينها روسيا وإسرائيل ودول الخليج.

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