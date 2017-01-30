هذا ما أتى في اتصال الرئيس الفانزويلي لـ الرئيس الاسد

الرئيس مادورو هنأ الرئيس الأسد، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه اليوم، والشعب السوري، بالإنجازات الهامة التي تحققت في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل الدول المعادية لـ سورية، معتبراً أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للصمود الاستثنائي الذي أظهره السوريون ووقوفهم موحدين خلف قيادتهم في مواجهة هذه الحرب.. وأكد وقوف بلاده الثابت إلى جانب سورية، معرباً عن أمله بعودة السلام والاستقرار إلى ربوعها في أقرب وقت.

من جانبه، عبّر الرئيس الأسد في الاتصال عن تقديره لمواقف #فنزويلا والرئيس مادورو المساندة لسورية، مؤكداً أن ما تتعرّض له كل من سورية وفنزويلا من محاولات خارجية تستهدف إضعافهما عبر ضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فيهما هو ثمن لتمسّكهما بسيادتهما وقرارهما المستقل ورفضهما لإملاءات الغرب وأعوانه على حساب مصلحة شعبي البلدين.

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