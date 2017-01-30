احذروا هذا الموز فهو يقتل الإنسان خلال ساعتين!

يؤدي الموز إلى الوفاة في غضون ساعتين من الوقت إذا كان مصاباً ببعض الأعراض القاتلة التي قد يسهو عنها المستهلك.

ويصبح الموز مسموماً وساماً إذا ما تعرض لإفرازات نوع من العناكب الخطرة التي تعرف بـ”عنكبوت الموز”.

ويفضل هذا النوع فاكهة الموز في قائمة غذائه، فينشر خيوطه عليها تاركاً اثره الخطر ظاهراً، إلّا أن فعله القاتل يكمن في النقاط السوادء البارزة التي تحيط بها شباك العنكبوت وفق ما هو مبيّن في الصور أعلاه، لأنها تحتوي على سم العنكبوت نفسه.

وبمجرد تناول أي إنسان لهذه الموزة المسممة، يمكن أن تنتهي حياته بعد ساعتين لا أكثر، وذلك إن لم يتلقَّ العلاج اللازم في الوقت المناسب.

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