تدشين سفينة كاتاماران محلية الصنع في جنوب إيران

أعلن حاكم خرمشهر/ جنوب غرب ايران/ ولي الله حياتي عن تدشين سفينة تجارية (كاتاماران) محلية الصنع في ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية).

وقال ولي الله حياتي، في تصريح للصحفيين يوم الاثنين، ان 6 مشاريع اعمارية سيبدأ العمل بها خلال عشرة الفجر والتي تقدر كلفتها نحو 170 مليار تومان و 7 ملايين دولار.

واضاف، ان هذه المشاريع ستثمر عن صنع 763 فرصة عمل في المنطقة حيث ان بعضها يرتبط بالمدن فيما يرتبط بعضها الآخر باعمار المناطق القروية منها في البنى التحتية ومد طرق وتشييد حدائق عامة وتشييد مخازن في الموانئ.

وتابع: ان سفينة كاتاماران كلّف بناءها نحو 7 ملايين دولار.

ولفت حياتي الى ان مشروع مد طريق سريع بين اهواز عاصمة محافظة خوزستان وميناء خرمشهر في المحافظة (نحو 120 كيلومترا) قد دخل حيز التنفيذ.