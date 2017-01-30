واشنطن: إيران نفذت عملية جديدة لإطلاق

أكد البيت الأبيض أن السلطات الإيرانية نفذت مؤخرا عملية إطلاق اختباري لصاروخ باليستي متوسط المدى.

وردا على سؤال حول التقارير الإعلامية عن هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأميركية “على دراية” أن طهران أجرت إطلاقا اختباريا جديدا لصاروخ باليستي، لكنه لم يتطرق إلى رد الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

وكان مسؤول من البنتاغون أعلن، في وقت سابق من الاثنين، في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، أن وزارة الدفاع الإيرانية نفذت، يوم الأحد الماضي، إطلاقا تجريبيا لصاروخ من طراز “خرمشهر” في ميدان سمنان الواقع على بعد 225 كيلومترا شرقي طهران.

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