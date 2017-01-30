كرامي:لـ قانون انتخابي يراعي المصلحة الوطنية

رأى الوزير السابق فيصل كرامي ان “اللبنانيين يطمحون الى اقرار قانون انتخابي عصري تتمثل فيه كل اطياف الشعب اللبناني”، لافتا الى ان “هناك ارادة سياسية جدية للخروج بقانون جديد وباجراء الانتخابات في موعدها الا ان الامور التقنية قد تحول دون ذلك وقد تفرض تأجيلا تقنيا”.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر كرامي ان “لبنان قائم على توازنات سياسية ومذهبية والقانون الجديد يجب ان يراعي كل هذه الحيثيات وهذا ما يؤخر الاتفاق عليه، الا انه علينا ان ننظر الى المصلحة العليا للبلد وخصوصا اننا بحاجة الى قانون انتخابات يراعي المصلحة الوطنية ويبتعد عن الخطاب المذهبي والطائفي”، موضحا انه “كلما اتسعت الدوائر الانتخابية كلما انخفض منسوب الخطاب الطائفي وعندها نرتقي بلبنان الى الخطاب والبرامج الوطنية”.

واشار كرامي الى انه يؤيد القانون النسبي والدوائر الكبيرة 13 او 15 لا بل مع لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية وتخاض المعركة على اساس البرامج.

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