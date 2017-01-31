ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ قراره

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، القائمة بأعمال وزير العدل والمسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك لرفضهما تطبيق قراره بشأن حظر السفر.

وأعلن البيت الأبيض في تغريدة على حسابه في “تويتر”، عن إقالة سالي ييتس وتعيين دانا بوينتي المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا مكانها.

وجاء في البيان: “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب، أعفى ييتس من مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.

وكانت ييتس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، تتولى منصب نائبة وزير العدل، وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وقد أصدرت، في وقت سابق، تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول عربية من السفر للولايات المتحدة. وشككت في تعميمها بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وقالت بيتس: “مسؤوليتي لا تكمن في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، فحسب، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع”.

وأبلغت محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون “منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب”.

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