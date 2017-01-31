خنازير إسرائيلية تهاجم مزارع وادي الأردن

هاجمت قطعان من الخنازير البرية مزارع أردنية في وادي الأردن انطلاقا من إسرائيل، وتسببت في إتلاف مساحات واسعة من أشجار الموز وشتل البطاطا.

وقال احد المزارعين إن الخنازير أتت على قرابة 40 في المائة من أشجار الموز في مزرعته إلى جانب محاصيل أخرى أهمها البطاطا، إضافة إلى تخريب وتقطيع شبكات المياه.

وأوضح العدوان أن القطعان تهاجم المحاصيل الزراعية يوميا في ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف أنه قام بإجراءات احترازية لإعاقة دخول الخنازير، لكن دون جدوى، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تقلق المزارعين وتكبدهم خسائر كبيرة.

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