خلفان: أبناء عمومتي اليهود مش العرب!

استمرارا لحالة الجدل التي يثيرها حول علاقته باليهود كل فترة وأخرى، أكد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن اليهود هم أبناء عمومته الحقيقيين، متنصلا من علاقته بالعرب.
وقال “خلفان” في رده على أحد المتابعين له على موقع التدوين المصغر “تويتر” استنكر دفاعه عن قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي منع زيارة مواطني 6 دول عربية للولايات المتحدة: “ابناء عمومتي اليهود مش العرب”.
https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/826044546698051585?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sarah_313_/status/826050818658951168?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/saidat_salem/status/826061082489999361?ref_src=twsrc%5Etfw