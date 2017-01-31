عودة لاقتراح قانون حكومة ميقاتي

كشفت مصادر متابعة في حديث لـ”الأخبار” أن اجتماع اللجنة الرباعية الذي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة وزير المال علي حسن خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

وأكدت مصادر اللجنة أن “اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل لم يحظَ بموافقة “الرباعي”، وبالتالي سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به”.

وأشارت المصادر إلى أن “المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين”.

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