مجلس التنظيم المدني معطل والسبب..

كشفت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار” أنّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني معطّل منذ أربعة أسابيع، وليست هناك بوادر لإنهاء هذا الشلل قريباً. والسبب يعود إلى إصرار وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، على أن يكون له دور الوصاية على عمل المجلس الأعلى.

من جهة أخرى، نفى مصدر مطلع أي وصاية لوزير الأشغال على أعمال المجلس، فالأخير ليس تابعاً لوزارة الأشغال العامة، وبالتالي لا يمتلك الوزير صلاحية تعطيل اجتماعاته، إذ تُعَدّ اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، مشيرا إلى أن “المادة الثانية من الباب الأول، تحدد مهمات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بوصفه الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي، ويتولى ــ بصورة خاصة ــ إبداء رأيه في تصاميم المدن والقرى وأنظمتها، وتصاميم تصنيف المناطق، وفي مشاريع المراسيم الرامية إلى إنشاء الشركات العقارية واستملاك المناطق وإجراء الضم والفرز، والمراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالإفراز، مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى ولقانون البناء”.

ورأى أن “قانون إنشاء المجلس تقصّد جعله مستقلاً عن سلطة الوزير كي يكون قادراً على إنجاز مهماته، ولم ينص في أيٍّ من أحكامه على خضوعه لأي نوع من أنواع الوصايات التي يحاول وزير الأشغال العامة والنقل الحالي، كما السابق، فرضها”.

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