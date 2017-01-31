إخفاق أمني أول في عين الحلوة.. ماهو ؟

اعتبرت مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة أن “اكتشاف عبوة ناسفة معدّة للتفجير في مخيم عين الحلوة عند مفرق سوق الخضار هو الإخفاق الأمني الأول الذي يحصل بعد تسليم اللجنة السياسية الفلسطينية العليا وثيقة خطّية فلسطينية إلى مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود وتنصّ على قيام القيادات الفلسطينية بتثبيت الأمن والاستقرار في المخيم كبديل عن الجدار الأسمنتي، على أن تعمل تلك القوى على تفعيل عمل القوة الأمنية الفلسطينية وتطويرها وتحويلها قوة ضاربة عند دخول الإرهابيين إلى المخيم والاستمرار في تسليم المطلوبين للجيش ومنع التعاطي والإتجار بالمخدرات في المخيم وملاحقة الشبكات الفاسدة”.

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