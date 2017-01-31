ترامب يقدم خدمة كبيرة لإرهابيي داعش!

سخر مناصرون لتنظيم داعش من حظر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لاجئي ومواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال مؤيد للتنظيم بمنشور عبر تطبيق تلغرام، “لن ينفع قرارك بشيء. الهجمات ستأتيك من الداخل الأمريكي من أمريكيين ولدوا بأمريكا وآباؤهم ولدوا بأمريكا وأجدادهم ولدوا بأمريكا”، بحسب تعبيره.

وكتب مناصر آخر على تويتر: “ترامب منع المسلمين من دخول أمريكا، ويقتلهم في اليمن والعراق وسوريا ثم يهددهم.. المسكين لا يعلم أنه يقدم خدمة لا تقدر بثمن للدولة الإسلامية”، وفق قوله.

وأجرت قناة علماء الحق المتشددة استفتاءً حول ما إذا كانت سياسات ترامب تعني أنه حالياً “أفضل داعية للإسلام”، فأجاب 71% من أول 48 شخص بنعم وفق موقع سايت الذي يتابع صفحات المتشددين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر أمراً تنفيذياً الجمعة، أثار جدلاً واسعاً ورفضاً من قبل فئات كبيرة من الشعب الأمريكي، ينص على حظر دخول اللاجئين لمدة أربعة أشهر، ومواطني دول سوريا والعراق والسودان والصومال وإيران والعراق وليبيا من دخول أمريكا لمدة 900 يوماً مبدئياً.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

