شاهد بالفيديو كم مرة اغتالوا الرئيس الأسد؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بأنباء عن إصابة الرئيس السوري بشار الأسد، بجلطة دماغية تارة، أو تعرضه للاغتيال على يد أحد حراسه تارة أخرى.

وتناولت وسائل إعلام عربية وعالمية الخبر، رغم نفي رئاسة الجمهورية العربية السورية للإشاعة التي تفشت قبل أيام من لقاء الأسد بمستشار رئيس البرلمان الايراني حسين امير عبد اللهيان.

وكانت إشاعات كثيرة قد طالت الرئيس السوري منذ اندلاع الأحداث في سورية عام 2011، حيث تحولت انطلقت تلك الاشاعات من مخيلة الاعلام المعادي لسوريا تارةً ومن مسوخ القاعدة وشيوخها تارةً أخرى.

البداية في 2012

في آب 2012، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اغتيال الرئيس الأسد مع زوجته،السيدة أسماء الأسد، واثنين من مرافقيه في اللاذقية.

وجاء ذلك بعد تغريدة على موقع “تويتر” منسوبة لوزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، أعلن فيها أن “الحكومة الروسية أكدت مصرع الأسد مع زوجته وشخصين آخرين في اللاذقية”.

لكن الحكومة الروسية أصدرت بيانًا، في 6 آب 2012، بأن الصفحة المنسوبة إلى وزير الداخلية مزورة ولا يملك حسابًا على “تويتر”.

الذهاب إلى روسيا

في كانون الأول 2012، تداول ناشطون خبر خروج الرئيس بشار الأسد وزوجته إلى روسيا، عبر طائرة إيرباص أقلعت من مطار المزة العسكري في دمشق.

الإشاعة رافقها إعلان الداعية الشهير في مصر، محمد حسان، خلال كلمة ألقاها على منصة مليونية الشرعية والشريعة أمام جامعة القاهرة في 1 كانون الأول 2012.

مايسمى الجيش الحر يعلن اغتيال الأسد 2013

ولم تتوقف الاشاعات التي تطال شخص الرئيس السوري حيث في آذار 2013، أعلن فصيل تابع للجيش الحر، كان يعرف باسم “لواء شهداء دوما”، بقيادة المدعو أبو علي خبية، عن اغتيال الرئيس الاسد عبر تسجيل مصور.

قصف الموكب

في آب 2013، أعلن ما يسمى لواء “تحرير الشام”، بقيادة المدعو فراس البيطار، عن استهداف موكب الأسد أثناء توجهه إلى صلاة عيد الفطر.

وقال البيطار في مقابلة مع قناة العربية السعودية، إنه استهدف الموكب بـ “قذائف 120″، وأكد إصابة الموكب أمام جسر الرئيس في دمشق، وإصابة الرئيس الاسد شخصياً، إلا أن الرئيس السوري خرج على التلفزيون الرسمي وهو يؤدي صلاة العيد في جامع أنس بن مالك.

جنازة والدته

وفي شباط 2016 أعلنت ميليشيا “أحرار الشام” عن استهداف موكب تشييع والدة الرئيس السوري، السيدة أنيسة مخلوف، التي توفيت في 6 شباط 2016، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وادعت الميليشيا آنذاك إن الموكب استهدف بصواريخ غراد، مشيرة إلى اغتيال الرئيس بشار الأسد في الموكب.

جلطة دماغية

آخر الإشاعات كانت الأسبوع الماضي، عندما نقلت وسائل إعلام معادية للشعب السوري، أن الأسد أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى.

لتنفي رئاسة الجمهورية السورية الخبر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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