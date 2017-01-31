مقتل أمير”القاعدة” في لحج اليمنية

تمكنت السلطات الأمنية اليمنية من قتل أمير تنظيم “القاعدة” في محافظة لحج، جنوب غربي اليمن، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، 31 يناير/كانون الثاني، خلال عملية مداهمة لمنزله.

وقال العميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، إن عمار قائد، المكنى بأبي علي اللحجي، لقي مصرعه بعملية دهم لمنزله في قرية الدباء، الواقعة في مدخل عاصمة محافظة الحوطة.

وأضاف السيد أن: “عملية نوعية مشتركه نفذتها قوة مشكلة من عناصر مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة المحافظة والحزام الأمني، استهدفت منزل القيادي عمار قائد، بهدف اعتقاله، إلا أنه أطلق النار على أفراد الأمن، فتم الرد عليه وقتله على الفور”.

وأشار إلى أن: “معلومات استخباراتية سبقت عملية مداهمة منزل أبو علي اللحجي، وعلى ضوء ذلك، تحركت القوة الأمنية إلى مكان تواجده وتم محاصرة منزله، وقتله بعد أن رفض تسليم نفسه، وأطلق النار على عناصر القوة”.

وخلال الأشهر الأولى من العام الماضي، شهدت محافظة لحج عمليات استهداف متكررة لنقاط أمنية، ذهب ضحيتها العشرات من الجنود، فضلا عن عمليات اغتيال لعدد من الضباط المنتمين للأمن السياسي، وتبنى تنظيم “القاعدة” بعضا منها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

