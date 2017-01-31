لافروف يبدأ زيارة للإمارات العربية المتحدة

يبدأ وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك في منتدى التعاون الروسي العربي الرابع.

وحسب صيغة المنتدى المتفق عليها وفق المذكرة الخاصة بإنشاء المنتدى في العام 2009، يشارك في الاجتماعات: وزير الخارجية الروسية، بصفته رئيس الوفد الروسي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية ترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ( البحرين وتونس والجزائر هذا العام)، وكذلك موريتانيا بصفتها الدولة التي استضافت القمة العربية الاخيرة، والإمارات، التي تستضيف اجتماعات المنتدى هذا العام. وتتوقع وزارة الخارجية الروسية انضمام عدد من الوزراء العرب الآخرين إلى الاجتماع.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن الاجتماع سيشهد تبادلا للآراء بشأن المستجدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على تكثيف تنسيق الجهود الروسية والعربية الرامية لتطبيع الوضع في مناطق النزاعات.

كما ستتناول المناقشات المشتركة مواضيع التصدي لخطر الإرهاب وأنشطة التنظيمات المتطرفة في عدد من الدول بالشرق الأوسط، وكذلك آفاق التسوية الشرق أوسطية، في سياق الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطنينية الإسرائيلية، وإقامة مناطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف، في أبوظبي بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بعد ظهر الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني.

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