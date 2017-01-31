على ذمة السعودية.. انقلاب وشيك في الإمارات

كشف رئيس الاستخبارات العامة وعضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية في السعودية، خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، عن وجود “مخطط لانقلاب وشيك” في الإمارات.

وأكد الحميدان، في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن “هناك بعض الأدلة” في الفترة الحالية تكشف عن وجود مخطط “انقلاب وشيك” في الإمارات ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الحميدان إن: “جميع المحللين السياسيين يتنبأون بأن سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيهتم بالتخطيط لانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريبا، وذلك إثر طرده من منصبي قائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ونائب رئيس مجلس الوزراء بتآمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وأضاف رئيس الاستخبارات العامة السعودية أن “الأمريكيين يحاولون منع الانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وبين الحميدان، في تصريحه، أن الشيخ هزاع بن زاید، الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “احتج على سياسات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإدارة الحكم في الإمارات”.