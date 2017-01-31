الحوثيون يدحضون الرواية السعودية

على عكس ما صرحت به قوات التحالف العربي أن الفرقاطة السعودية تعرضت لهجوم بزوارق انتحارية، قالت جماعة الحوثي إن الفرقاطة تم استهدافها بصاروخ موجه.

ونقلت قناة “المسيرة” الإخبارية، التابعة للحوثيين، قولهم إنهم أطلقوا صاروخا بالستيا على قاعدة عسكرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية على جزيرة زقر بالبحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، صباح يوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني. ولم تعلق قيادة التحالف على ذلك ولم يتضح ما إذا كان هناك ضحايا.

وكانت قيادة التحالف قد اصدرت بيانا، في وقت سابق، قالت فيه إن “فرقاطة سعودية تعرضت أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية”.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جماعة الحوثي هاجمت فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن أمس الاثنين، مما تسبب في انفجار أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم وأسفر عن إصابة 3 آخرين.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يشنه الحوثيون على سفن قبالة سواحل اليمن في الشهور الستة الأخيرة.

وتخوض الجماعة معارك في اليمن ضد قوات التحالف ومقاتلين موالين للحكومة اليمنية يحاولون التقدم شمالا لانتزاع موانئ على البحر الأحمر من قبضتها.

وحذر التحالف الذي تقوده السعودية من أن الهجوم على الفرقاطة من شأنه “التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين”.

وتقود السعودية تحالفا خليجيا عربيا نفذ آلاف الضربات الجوية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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