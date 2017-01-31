ماذا عرض جعجع مع سفير مصر..

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري والمستشار الأول في السفارة نادر زكي، الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، في حضور الدكتور وسام راجي.

إلى ذلك، استقبل جعجع في معراب وفد اتحاد بلديات الدريب الغربي (عكار) برئاسة رئيس الاتحاد خليل أسعد، في حضور منسق القوات في عكار الدكتور نبيل سركيس. وبحث المجتمعون في شؤون إنمائية.

كما التقى جعجع وفدا من هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار برئاسة جيلبير بو عبود، في حضور الامين المساعد لشؤون المصالح في القوات الدكتور غسان يارد والمحامي فادي مسلم.

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