أبو فاعور: نشتم رائحة انقلاب على “الطائف”

أوضح الوزير السابق وائل أبو فاعور خلال لقائه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي برفقة وفد من “اللقاء الديمقراطي” أنه “ذاب ثلج قانون النسبية وظهر مرج القانون المختلط “المسخ” التي تم الإعلان عنه وصيغ بنية واضحة في توزيع المغانم بين القوى السياسية، فبات يحق لنا ان نسأل أين الاصلاح في قانون الانتخاب وما هي معايير الإصلاح وأين أصبح الإصلاح أساساً؟”، مؤكداً اننا “كنا على حق حين قلنا أن الدافع في كل النقاشات حول قانون الانتخابات هي الرغبة في حيازة أعلى نسبة مقاعد للقوى السياسية”.

وقال أبو فاعور “إننا نريد فقط أن نذكر أن هناك عقداً دستوريا وطنيا بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وهذا الاتفاق كلف اللبنانيين الكثير من التضحيات والخسائر والتقديمات والدماء والجراح، وإذا كان هناك من يريد أن ينقلب على الطائف فليعلن هذا الأمر صراحة لأننا نشتم رائحة انقلاب عليه”.

ورحّب “بأي سياق أو مسار تطويري للنظام السياسي اللبناني ونحن على أتم الاستعداد لا بل كنا السباقين تاريخيا لهذا الأمر، لكن أي تطوير يتم عبر الطائف، فلنذهب الى آلية الطائف للتوصل إلى قانون انتخابي جديد”.

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