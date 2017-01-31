اقتتال المسلحين مستمر.. والجيش السوري يتقدم

تقدم الجيش السوري من عدة محاور في شمال شرق مطار التيفور اثر اشتباكات عنيفة بين الجيش وتنظيم داعش وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف .

مصدر عسكري أكد أن سلاحا الطيران والمدفعية استهدفا تحركات جبهة النصرة في دير فول والرستن بريف حمص الشمالي ما أدى إلى مقتل أعداد منهم وتدمير 3 سيارات مزودة برشاشات 14.5 ومقتل عدد منهم.

عرف من القتلى أبو طلحة العنزي سعودي الجنسية وأحمد العمر وسيلمان كنعان وخلدون الحمصي وموسى قيسون ومحمد الديك الملقب بالقاع .

أما في دير الزور فقد استهدف الجيش السوري تجمعات “تنظيم داعش” فى قرية طابية جزيرة على الاطراف الشمالية لدير الزور أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعضهم من جنسيات كويتية وعراقية .

كذلك نفذ سلاح الجو في الجيش السوري عدة ضربات مركزة على تجمعات وتحركات تنظيم داعش في دير الزور ودمر تحصينات وعربات مزودة برشاشات في محيط المقابر وقضى على عدد من المسلحين .

وإلى ريف درعا حيث قتل 3 مسلحين وجرح آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق كريم شعارة في منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.

كما قتل مسلّح من “الجيش الحر” واصابة آخرين إثر انفجار قذيفة صاروخية كانوا يجهزونها في أحياء مدينة درعا.

وفي سياق متصل استمرت الاشتباكات بين مسلّحي “الجيش الحر” من جهة ومجموعات مرتبطة بتنظيم داعش من جهة أُخرى على أطراف بلدة عين ذكر في ريف درعا الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر ميدانية عن قيام مجهولين باطلاق النار على المدعو “حمدان الخالدي” مسؤول “لواء أحفاد خالد ابن الوليد -الجيش الحر” في قرية “خراب الشحم” في ريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن اصابته.

وفي حماة استهدفت التنظيمات المسلحة مدينة سلحب بعدد من القذائف وذلك بالتزامن مع خروج الطلاب من المدارس .

فيما قام تنظيم “داعش ” بإعدام ستة من اهالي قرية ابو صخرة التابعة لمدينة الطبقة.

وفي سياق آخر أفاد مايعرف بالمرصد المعارض” بمقتل 11 مسلّحاً من داعش واصابة آخرين بنيران الجيش السوري في محيط منطقة مطار السين العسكري الواقع قرب مدينة الضمير عند أطراف القلمون الشرقي.

كما تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن اتفاق بين “فيلق الشام” و”هيئة تحرير الشام” يقضي بتشكيل “لجنة قضائية” للبحث في أمور مقتل 3 مسلّحين أمام مشفى بلدة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي إثر الاقتتال الأخير بين المسلّحين في المنطقة، إضافةً لتحييد المشفى عن جميع المقرات العسكرية التابعة لهم ووضع حراس تعينهم “الهيئة”.

تنسيقيات أخرى قالت إنّ “كتيبة فرسان الشام” العاملة في قطاع حلب استقالت من “الجبهة الشامية” وانضمت إلى “هيئة تحرير الشام”.

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