رسمياً.. إقفال “الكوستا برافا” نهائياً

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان قرارا بالإقفال النهائي لمطمر الكوستا برافا بعد أربعة أشهر منذ لحظة تبلغ هذا الحكم.

هذا، وكانت قد رفعت دعوى لإقفال المطمر من قبل محامين وناشطين مدنيين أمام القاضي حمدان الذي قدم منذ اسبوع تقاريره ومرافعته، وأصدر اليوم حكمه النهائي. وقد وفق ما بين إعطاء مهلة أربعة أشهر أمام المعنيين لمعالجة الأزمة كي لا تتراكم النفايات مجددا في الشوارع وما بين تأمين سلامة الطيران المدني وغيرها.

وأعلن المحامي حسن بزي، أحد مقدمي الدعوى ضد مطمر كوستابرافا، “إن هذا القرار يؤكد أنه يوجد في لبنان قضاء، كما أنه قرار يعيد الثقة الكاملة بالقضاء وان القضاة في لبنان هم اعلى من السياسة ومن الضغط السياسي، وهم يطبقون القانون ويطبقون المصلحة العامة. حاولنا في جلسة المرافعة الاخيرة ايجاد مخرج حتى لا يقال انه يتم رمي النفايات في الشارع”.

وردا على سؤال عن تفاصيل القرار، قال بزي: “انه حكم نهائي، وبالتالي منح القاضي 4 اشهر كمهلة للتنفيذ وبعد هذه المهلة من تبليغ الحكم، هناك اقفال تام للمطمر. وفي خلال هذه المهلة اكد القاضي حمدان ان وزيري الاشغال والبيئة يكلفان من يلزم للاشراف على الاعمال التي تتم. وان شركة العرب للتعهدات والمقاولات ليس لديها السلطة لتعمل وحدها دون اشراف الوزارات المختصة. واكرر ان هذا القرار يؤكد نزاهة القضاء اللبناني كما يؤكد اغلاق هذا الملف العالق منذ سنوات طويلة واغلاق سياسة المطامر، كما وفرض على الحكومة اللبنانية ايجاد حل بيئي شامل يمنع، كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الصفقات المشبوهة وبالتالي اعتماد مصلحة البلد. وهذا اعتبره حكما لصالح الشعب اللبناني”.

وفي رده لعى سؤال حول انسحاب هذا الأمر كذلك على مطمر برج حمود، ويشجع القضاء على اتخاذ خطوات مماثلة؟”، أجاب: “نأمل أن يتم هذا الأمر، وكل قاض مستقل في ملفه وقراره، ولا يمكن لاي قاض أن يفرض قراره على الآخر. لا شك أن هذا القرار يضع حدا للتدخل السياسي واعتقد أنه يجب إقفال مطمر برج حمود ضمن نفس الآلية ولنفس الأسباب وكذلك الأمر في منطقة المتن لرفع الضرر عن الشعب اللبناني وعن البيئة والبحر والثروة السمكية فيه”.

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