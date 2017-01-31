قيادي جيش إدلب الحر يستقيل: القاعدة امتطت الثورة

أعلن المدعو فارس بيوش، مسؤول العلاقات السياسية في ما يسمى “جيش إدلب الحر”، استقالته من منصبه والعمل العسكري، في خطوة “مفاجئة” صباح اليوم، الثلاثاء 31 كانون الثاني.

وأكد بيوش عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” أنه خارج أي جسم عسكري، وبرر سبب استقالته بالقول: هناك تيارات امتطت الثورة لمشاريعها الخاصة، متمثلة بالقاعدة ومن لف لفيفها.

وحضر بيوش اجتماعات المعارضة الأخيرة في أنقرة، والتي ذهب بموجبها مشاركًا ضمن وفد الفصائل (12 فصيلًا) إلى أستانة في 24 كانون الثاني الجاري،حيث أكدت مصادر مطلعة أن سبب الاستقالة يتمثل بنتائج معينة غير معلنة في أستانا.

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