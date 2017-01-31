نعومكن: التعاون بين روسيا والولايات المتحدة لا مفر منه

أكد فيتالي نعومكن رئيس معهد الاستشراق في موسكو ومستشار المبعوث الأممي إلى سورية أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب في سورية خلال إدارة دونالد ترامب “أمر لا مفر منه وسيتم عاجلا أم آجلا”.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن نعومكن قوله .. “إن موسكو تتوقع قريبا أن يفصح ترامب عن موقفه من التسوية في سورية وقد يحدث ذلك بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو خلال اجتماع مجموعة العشرين” لافتا إلى أن “ترامب أوضح تماما نيته التعاون ليس فقط مع روسيا وإنما مع جميع الدول التي تحارب الإرهاب ولكن السؤال المهم للغاية هو هل هو مستعد للتعاون مع الحكومة السورية والجيش السوري اللذين يحاربان الإرهاب”.

وتابع نعومكن انه “حتى وإن اتخذ الرئيس الأميركي خطوة بهذا الاتجاه فهل سيحاول الكونغرس عرقلتها وإعاقة تنفيذ قراره”.

إلى ذلك اعتبر نعومكن “إن تحرير مدينة تدمر التاريخية من إرهابيي تنظيم داعش يتطلب جهودا مكثفة من جميع اللاعبين” ومن الواضح أن هذه المنطقة مهمة لمستقبل البشرية وينبغي إجراء العملية العسكرية بحذر حفاظا على الأوابد التاريخية في المدينة من الدمار” معتبرا “أنه كلما كان نطاق الجبهة المشتركة لمكافحة الإرهاب أوسع كلما كان افضل لتراث سورية العظيم”.

وأشار نعومكن إلى أن اجتماع أستانا الأخير حول تسوية الأزمة في سورية وفر إمكانية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية حيث لا يتم تسجيل سوى انتهاكات متفرقة للاتفاق وهو ما يوفر الظروف لتعزيز العملية السياسية في سورية وتمهيد الطريق للمحادثات السياسية والسؤال المطروح الآن هو من سيشارك من “المعارضة” في المحادثات وهل سيشكلون وفدا واحدا أم عدة وفود وهل سيضعون شروطا مسبقة” مضيفا انه لا يستبعد أن يكون هناك اجتماع أستانا 2 وأستانا 3 .

واختتم اجتماع أستانا أعماله يوم الثلاثاء الماضي بصدور بيان ختامي يؤكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية ويعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية ويؤكد الإصرار على محاربة الإرهاب.

وحول أسباب تأجيل محادثات جنيف قال نعومكن “أنه ليس هناك أي سبب سري وراء التأجيل و لكن بعد محادثات أستانا بات من الضروري إجراء تحضيرات مكثفة للتحاور بين كل الأطراف المعنية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن يوم الجمعة الماضي إرجاء محادثات جنيف والتي كانت مقررة في الثامن من الشهر المقبل حتى نهايته وأعرب في الوقت ذاته عن استيائه بشأن مماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المحادثات السورية منذ نيسان الماضي واصفا هذا الوضع بأنه “غير مقبول”.

وردا على سؤال حول محاولات بعض الدول الإقليمية تبييض صفحة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أجاب نعومكن “هذا سؤال غير بسيط لأن هناك طبعا الجهات التي تريد تبييض من كان من أنصار القاعدة ويمثلها والمعروف أن كل من له صلة بالقاعدة يصنف دوليا وبموجب قرار مجلس الأمن كإرهابي بغض النظر عن أنه خرج من هذا التنظيم أو دخل في تنظيم آخر.

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