جريج يصرح عن أمواله.. ماذا تمنى ؟

زار وزير الإعلام السابق رمزي جريج، ظهر اليوم المجلس الدستوري في مقره في الحدث – بولفار كميل شمعون، وقدم تصريحا بأمواله إلى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان.

وقال جريج بعد اللقاء: “إنطلاقا من النص القانوني الذي يفرض على كل من يتولى سلطة عامة أن يقدم تصريحا عن أمواله عند توليه وعند تركه هذه الوظيفة، وبحكم أنني تركت الوزارة في 18 كانون الاول الفائت، جئت اليوم الى المجلس الدستوري، وذلك في اطار الشفافية وعدم استغلال المركز الذي يشغله الموظف وعدم الاثراء على حساب الدولة، وخصوصا أن المجلس الدستوري يلعب دورا في المحافظة على الشرعية الدستورية، ولا سيما على المبادئ العامة المتعلقة بدستورية القوانين، وبالاخص قانون الانتخاب الذي يدور الحديث حوله في هذه الايام”.

وختم جريج: “تمنيت أن يمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور”.

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