عون مؤيداً “النسبية”: لإجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “البلوكات النفطية والغازية التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح ومردود الإنتاج سيكون في صندوق سيادي”.

عون وفي تصريح له خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة، شدد على “ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه”، معلنا أنه “مع قانون النسبية إلا أن ما أطمح إليه هو أن يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل”.

وأشار إلى أن “87 في المئة من اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات على أساس قانون جديد ولا يمكنني أن أتجاهل هذه التوجهات”، موضحا أن “اللامركزية الادارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة انجازها”.

وشدد على أن ” كل القطاعات الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الأن موضع درس تراعي الانتاجية”، مشيرا إلى أن “العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين باقصى سرعة ممكنة”.

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