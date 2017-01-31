ضحايا مدنيون بقصف مجهول غربي العراق

قتل وجرح 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إثر قصف مجهول استهدف منازل في قضاء القائم الواقع تحت سيطرة تنظيم “داعش” غربي الأنبار، في غرب العراق بالمحاذاة مع سوريا.

وأفاد مصدر محلي عراقي لمراسلة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، أن طفلا وامرأة قتلا، وأصيب 13 آخرون بينهم نساء وأطفال، إثر قصف نفذه طيران حربي مجهول الهوية، في القائم.

ويقول المصدر إن الطيران ضرب، يوم الاثنين، منازل للمدنيين في القائم “القضاء الذي يعتبر أخطر وأهم معاقل تنظيم “داعش” في الأنبار.

قصف مشابه نفذه طيران حربي، وقع في القائم تحديداً على شقق المدنيين في منطقة الكرابلة، يوم السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، أسفر عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.