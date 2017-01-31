‘‘شبيبة لبنان‘‘ : يدعو عون إلى تنفيذ وعده !

“بعض القوى عادت إلى إبراز مصالحها الشخصية في قانون الانتخاب على حساب مصلحة الوطن والمواطن”، داعيا الرئيس ميشال عون الى تنفيذ وعده بإقرار قانون جديد يوصل الى التمثيل العادل.

وفي بيان له، جدد الحزب مطالبته عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بالبدء بإصلاحات ادارية تنطلق من تنظيف بعض الاجهزة الامنية من المنتفعين والمرتشين مرورا بباقي مؤسسات الدولة ووزاراتها التي بإجراءاتها الخارجة عن القانون تعطل حياة المواطن”.

وأكد الحزب دعمه الدائم وتأييده للخطوات التي يقوم بها الرئيس بشار الاسد على مستوى انجاح الحل السياسي بالتوازي مع العمل العسكري لتطهير البلاد من الارهاب.