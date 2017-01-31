قليموس: وضعنا مشروع قانون لم يتوخ المصالح الوطنيه

لفت رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس إلى أن “الرابطة المارونية تقدمت بمشروع قانون One man limited votes” والذي لم يتوخ إلا المصلحة الوطنية ومن خلالها المصلحة المسيحية وتحسين التمثيل بالمطلق عند اللبنانيين”.

وقال في تصريح بعد لقائه على رأس وفد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: “أننا تحاورنا بهذا المشروع وقلنا ان المبدأين الذين يتوخاهم هذا القانون هو تحسين التمثيل بالمطلق والالتفاف والالتفات باتجاه عنصر الشاب المتقاعسن عن القيام بواجبهم في الانتخابات، أو الشباب المهاجرين الذين وصلوا إلى حد اليأس، لأنه لا تجديد في الطبقة السياسية الحاكمة”.

واشار الى ان “الاراء حول مشروع القانون الذي وضعناه، كانت متوافقة ومتطابقة مع الجميل، لاننا نسعى إلى أن لا يكون أي قانون مشروع إلغاء لأحد أو مشروعا لمحو التعددية السياسية في الوطن”.

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