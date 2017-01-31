خريس: بناء وطن عصري يكون من خلال قانون النسبية

لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس الى اننا نعيش اليوم ذكرى المواجهات البطولية ضد العدو الإسرائيلي في العام 1985 علينا تعليم الأجيال ان اسرائيل ستبقى الشر المطلق كما قال الامام موسى الصدر ولا يمكن ان تكون اسرائيل في يوم من الأيام جارة او صديقة لما ارتكبت من مجازر ليس في لبنان وحسب بل في المنطقة”، مؤكدا ان “لبنان سيبقى من خلال عملنا الدؤوب لجعله وطن العدالة والمساواة والوحدة الوطنية والعيش المشترك”، لافتا الى ان كل ما انجز في وطننا هو انجازات مهمة لكننا اليوم امام امتحان ربما يكون الأصعب الا وهو الاتفاق على قانون انتخابي جديد”، سائلا: “الى متى سنبقى على ما نحن عليه؟ والى متى ستبقى الطائفية متغلغلة في النفوس؟”.

وتابع خريس في كلمة خلال ذكرى اسبوع المربي احمد صفا في برج رحال “أما آن الأوان للخروج من الطائفية والمذهبية والعودة ببلدنا الى الوراء”، داعيا الى “ضرورة انجاز قانون انتخابي عادل يتمثل فيه الجميع وكل المكونات والأحزاب في لبنان”.

وختم: “على الرغم من التفاؤل لا زالت الامور في مرحلة النقاش في موضوع القانون الانتخابي ونخشى ان تفوتنا الفرصة في اقرار قانون جديد”، مؤكدا ان “بناء وطن عصري يكون من خلال الإسراع في اقرار قانون ينقل لبنان الى مرحلة متقدمة من خلال قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة”.

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