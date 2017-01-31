الأسد يلتقي صناعيين من دمشق وريفها

التقى الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني عددا من صناعيي مدينة دمشق وضواحيها في أول ظهور له بعد اشاعات تحدثت عن مرضه.

وتحدث الصناعيون خلال اللقاء عن الضرر الذي لحق بمنشآتهم جراء الأزمة السورية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورا للأسد في الاجتماع، فيما نفت الرئاسة السورية شائعات عن تردي الحالة الصحية للرئيس الأسد وقالت إنه “يمارس مهامه بشكل طبيعي تماما”.

وقال مكتب الأسد في بيان يوم الجمعة “إن رئاسة‭ ‬الجمهورية تنفي كل هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد عدم صحتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحة ممتازة”.

وقال الأسد خلال اللقاء إن “إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا في وجه ما تتعرض له، وإن الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم، هم مصدر فخر وحالة وطنية، لأن الحرب التي تتعرض لها سوريا لم تقتصر على الجانب العسكري، بل لها جوانب أخرى من ضمنها الاقتصاد”.

وذكرت “سانا” الاثنين أن الأسد أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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