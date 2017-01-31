التغيير والاصلاح: لا نرغب بالستين ولا نريده

لفت وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الى اننا “مععلى أي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني ولا يكون على مقياس أحد”، مضيفاً “لا نرغب بالستين ولا نريده، ولا عقدة لدينا أو لدى رئيس تكتلنا ولا خجل بأننا نرغب في استعادة حقوقنا بأي قانون انتخابي لكننا نحرص ايضا على شركائنا في الوطن”.

وأضاف: “نعرف ماذا نريد ولنا كثير من التوافقات والمواقف الإيجابية مع أكثر من قانون انتخاب، قولوا لنا أنتم ماذا تريدون على أساس أن الستين مرفوض ونحن تدرجنا نحو المختلط عندما نادوا به لكنه لم يكن يوما خيارا وكل ما طالبنا به هو المعيار الواحد”.

وأشار الى انه “يجب التذكير ما طرحناه في الأساس هو القانون الأرثودكسي و تدرجنا إلى النسبية”.

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