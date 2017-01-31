“سوريا الديمقراطية” تستعد لعزل الرقة “نهائيا”

أعلن مصدر عسكري من “قوات سوريا الديمقراطية”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، أن المرحلة القادمة من حملتها ضد تنظيم “داعش” في سوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في حديث لها: “المرحلة القادمة من الحملة ضد داعش بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائيا عن محيطها الجغرافي، ومن أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور، لكن هذه المهمة ستكون قاسية”.

بدوره، أكد طلال سلو، المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، في وقت سابق من الثلاثاء: “هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة”.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن طيرانها الحربي شن، الاثنين الماضي، 5 ضربات جوية على مواقع لتنظيم “داعش” في محيط مدينة الرقة أسفرت عن تدمير عدد من منشآته النفطية ومصنعا خاصا بتفخيخ السيارات.

يذكر أن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية الهيكل العسكري الأساسي فيه، تنفذ، منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عملية عسكرية لتحرير الرقة وريفها من براثن مسلحي تنظيم “داعش”، الذي يعتبر هذه المدينة السورية عاصمة له.

وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” آنذاك أن حملة تحرير الرقة، التي أطلق عليها اسم”غضب الفرات”، يخوضها حوالي 30 ألف مقاتل، مضيفة: “ستتحرر الرقة بسواعد أبنائها وفصائلها، عربا وكوردا وتركمانا، الأبطال المنضوين تحت راية قوات سوريا الديموقراطية… وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي”.

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