توقيف متهم بعمليات سرقة احتيالية في الدكوانه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 10/01/2017 وردت شكوى الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، من صاحب سوبر ماركت في محلة الدكوانة حول قيام شخص مجهول الهوية، بعمليات احتيالية تضمنت سرقته موادا غذائية والفرار بها الى جهة مجهولة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكن المكتب المذكور من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل، وتوقيفه الساعة 7.45 من صباح اليوم 31/01/2017 في محلة الغبيري، وهو:

_ ح. د. ( مواليد عام 1958، لبناني)

وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بالعديد من عمليات السرقة الاحتيالية، حيث كان يطلب موادا غذائية وخضارا ولحمة من محال تجارية متنوعة في عدة مناطق لبنانية وصرافة مبلغ 100 $ أو 100 ألف ل.ل. عبر خدمة التوصيل المجاني (دليفري)، مدعيا أنه يسكن حديثا في المحلة، ولدى وصول عامل التوصيل إلى المكان يكون بانتظاره في مدخل المبنى، ثم يرسله لإحضار أغراضا أخرى متحججا أنه نسيها في المرة السابقة ولكنه يحصل منه على فرق مبلغ الـ 100 $ أو 100 ألف.ل.ل من دون أن يعطيه أيا منها، وفي هذا الوقت ينتهز الفرصة ويفر بالمبلغ والاغراض الى جهة مجهولة.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ـ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 293683/01 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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