توسك: تفكك الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تبعيتنا لموسكو وبكين وواشنطن

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من مخاطر تفكك الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يهدد بوقوع الدول الأوروبية في تبعية للولايات المتحدة والصين وروسيا.

وجاء في رسالة وجهها توسك إلى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية التي ستعقد في مالطا يوم 3 فبراير/شباط : “يجب أن يكون من الواضح تماما أن تفكك الاتحاد الأوروبي سيؤدي ليس إلى استعادة سيادة كاملة وهمية للدول الأعضاء، بل إلى تبعية واقعية وحقيقية للقوى الكبرى – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين”.

يذكر أن رسالة رئيس المجلس الأوروبي تهدف إلى تحضير النقاش حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه في الفترة الأخيرة أزمة سياسية على خلفية قرار بريطانيا الخاص بالخروج من الاتحاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية في اليونان، وأزمة الهجرة إلى أوروبا التي أثارت خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء بشأن سبل معالجتها.

من جهة أخرى، وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعض تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها “مقلقة” وتؤثر على مستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الجانبين.

وقال توسك في رسالته إن “التصريحات المقلقة للإدارة الأمريكية الجديدة في (سياق) وضع جيوسياسي جديد في العالم (…) تجعلنا إلى حد كبير غير قادرين على التكهن بمستقبلنا”.

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