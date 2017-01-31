نَشَرت صور حبيبها .. فصعقتها التعليقات بحقيقة لا تتمناها أبداً

أصيبت شابةٌ عشرينية بالذهول من حجم التعليقات التي انهالت على صورٍ لحبيبها، بعدما قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتكتشف أنّ ما حدث معها منه، كان قد فعله في آخرين.

ونشرت “كاثرين بلاكيت” صوراً لحبيبها “توماس رافن” 42 عاماً، بعد ان تراكمت عليها ديون البطاقات المصرفية card debts الخاصة بها بعد انفصالهما.

وكانت “كاثرين” قد غادرت منزلها الذي كانت تعيش فيه في السابق كي تقطن مع “توماس”، إلا انها بدأت تشعر بالقلق وذلك حينما بدأ يشتري أغراضاً لنفسه مستخدماً بطاقة الائتمان الخاصة بهما والتي من المفترض أن تُستخدم في حالات الطوارئ فقط.

واكتشفت الشابة بأنه اشترى لها هدية عيد الميلاد، إضافة الى هدايا أطفاله، بواسطة نفس البطاقة، إلا أن ما حصل بعد انفصالهما كان سيئاً للغاية، حيث تلقّت الشابة اتصالاً من بعض الشركات يطالبونها بمبالغ مالية بإسمها.

هذا وتلقّى “توماس” تحذيراً من الشرطة في انجلترا بتهمة الاحتيال.

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