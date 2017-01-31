أنف طائرة “يشم” 14 كيلو غراما من الكوكايين!

وجد عامل صيانة طائرات في مطار أوكلاهوما بأميركا،ليل يوم الأحد، في قاعدة صيانة تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” في تولسا، 14 كيلوغراما من الكوكايين في أنف طائرة (مقدمة) بعد وصولها من كولومبيا.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة كانت قادمة من بوغوتا وحطت في ميامي،وهي من من طراز “بوينغ 757″،ونظرا للإكتظاظ الموجود في فحوص الصيانة في ميامي،ارسلت الطائرة إلى تولسا.

وفي منشور على فيسبوك لمكتب قائد الشرطة في مدينة تولسا،قال أنه عثر على سبع لفافات من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل.

وبين المكتب أن عامل الصيانة أثناء فحصه لغرفة الالكترونيات بدت له بعض العوازل جديدة، وبعد تحريكها رأى إحدى اللفافات خلفها، وبعد استمرار الفحص وجد اللفافات الأخرى.

وأضافت أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الأمر .

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