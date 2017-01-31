اليكم هذا العلاج السحري لالتهاب المفاصل

عادة ما يظهر مرض إلتهاب المفاصل في فصل الشتاء، وذلك بسبب الطقس البارد، وفي الغالب تحدث هذه الأمراض نتيجة التهابات جرثومية أو خلل بالغدد أو ذات منشأ عصبي أو هرموني أو عضلي، أو خشونة المفصل بسبب قلة كمية السائل الذي يحمي من الإحتكاك عند تلاقي العظام، أو الضعف العضلي والمجهود البدني، زيادة الوزن، الإصابات الجسدية، تشوه في العظام بسبب قلة إمتصاص الأمعاء الدقيقة لعنصر الكالسيوم وعنصر الفسفور.

هذه المشاكل لا تقتصر على الكبار في السن فقط، بينما تصيب الأطفال والنساء في سن مبكر جداً، كما أن النساء الحوامل تعانين من التهاب المفاصل بسبب ثقل الحمل.

لذا إليك هذا العلاج الطبيعي والمنزلي الصنع للتخلص من آلم التهاب المفاصل..

– المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقتين من خل التفاح.

– الطريقة:

امزج زيت جوز الهند مع خل التفاح، ثم طبق الخليط على الأماكن المصابة، بعدها دلك هذه الأماكن بشكل خفيف لبضع دقائق حتى يزول الآلم.

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